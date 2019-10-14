2019-10-14T09:28:09+03:00
Происшествия

Мотоциклист в Ессентуках получил тяжелые травмы в ДТП с деревом

Он выбрал слишком высокую скорость
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:

В Ессентуках вечером 13 октября разбился мотоциклист. Водитель за рулем «Кавасаки» на улице Октябрьской выбрал высокую скорость, из-за которой не справился с управлением и въехал в дерево. По инерции транспорт отбросило на стоящий «УАЗ Патриот». 35-летний мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами. На нем был шлем. После аварии начата проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24