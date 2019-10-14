Мотоциклист в Ессентуках получил тяжелые травмы в ДТП с деревом

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-14T09:28:09+03:00

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В Ессентуках вечером 13 октября разбился мотоциклист. Водитель за рулем «Кавасаки» на улице Октябрьской выбрал высокую скорость, из-за которой не справился с управлением и въехал в дерево. По инерции транспорт отбросило на стоящий «УАЗ Патриот». 35-летний мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами. На нем был шлем. После аварии начата проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU