В Ингушетии мать заставляла детей попрошайничать на улицах города
Горе-мать ранее уже привлекали за аналогичное преступление
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27-летняя жительница ингушского города Сунжа заставляла своих детей заниматься попрошайничеством. Так, около мечети ее 7-летний и 10-летний малыши просили у прохожих деньги.
Нерадивую мать задержали местные правоохранители. Как выяснилось, ее уже привлекали за аналогичное преступление.
Сейчас она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».
Женщину отпустили домой. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.
ИСТОЧНИК KP.RU