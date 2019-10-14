2019-10-14T09:27:08+03:00
Общество

В Ингушетии мать заставляла детей попрошайничать на улицах города

Горе-мать ранее уже привлекали за аналогичное преступление
Ася АСРЯН
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27-летняя жительница ингушского города Сунжа заставляла своих детей заниматься попрошайничеством. Так, около мечети ее 7-летний и 10-летний малыши просили у прохожих деньги.

Нерадивую мать задержали местные правоохранители. Как выяснилось, ее уже привлекали за аналогичное преступление.

Сейчас она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Женщину отпустили домой. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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