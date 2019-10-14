На Ставрополье столкнулись микроавтобус и «КАМАЗ»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-14T09:34:10+03:00

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В Андроповском районе под ночь 13 октября столкнулись микроавтобус и «КАМАЗ». Водитель «Фиат Дукато» на 277 километре дороги «КАВКАЗ» близко подъехал к едущему впереди «КАМАЗу» и столкнулся с ним.

37-летний мужчина за рулем микроавтобуса получил травму стопы. Он был пристегнут ремнем безопасности. В машине в момент аварии не было пассажиров. Назначена проверка по аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU