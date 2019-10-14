2019-10-14T09:48:23+03:00
Экономика

Студенческий Клуб Урбанистики СКФО откроется в Пятигорске

Дизайнеры и архитекторы создадут десятки проектов
Полина ШАПОШНИКОВА
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Воспитанник пятигорского центра «HI-Tech Импульс» Мурат Абитов получил грант «Машука» на реализацию проекта «Студенческий Клуб Урбанистики СКФО».

100 тысяч рублей будут потрачены на создание Клуба, который объединит десятки студентов-архитекторов и дизайнеров. Они за 9 месяцев разработают больше 25 проектов, с которыми выйдут на российский и международный уровень, сообщили в пресс-службе минэка Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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