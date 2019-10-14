2019-10-14T10:00:36+03:00
Происшествия

За очки со скрытой камерой будут судить ставропольца

Он продал их за 3 тысячи рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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В продаже шпионских спецсредств обвиняют 36-летнего жителя Железноводска.

В ноябре 2018 года он взял 3 тысячи рублей за солнцезащитные очки со встроенной скрытой видеокамерой. Покупателем выступил мужчина, участвующий в оперативно-розыскном мероприятии. Эксперт отнес очки в категорию специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Что запрещено законом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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