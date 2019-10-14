На Ставрополье повязали торговца оружием
У него дома также нашли наркотики
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На Ставрополье с поличным задержали незаконного торговца оружием и боеприпасами. По местам жительства мужчины было проведено 7 обысков, в ходе которых изъято 260 боеприпасов, два пистолета и другое оружие. Экспертиза определила, что патроны изготовлены промышленным способом, а пистолеты Макарова и конструкции Марголина пригодны для стрельбы.
Нашли у торговца оружием и марихуану. Возбуждены уголовное дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
На Ставрополье задержали незаконного торговца оружием.
ИСТОЧНИК KP.RU