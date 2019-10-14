2019-10-14T10:15:05+03:00
Происшествия

На Ставрополье повязали торговца оружием

У него дома также нашли наркотики
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье с поличным задержали незаконного торговца оружием и боеприпасами. По местам жительства мужчины было проведено 7 обысков, в ходе которых изъято 260 боеприпасов, два пистолета и другое оружие. Экспертиза определила, что патроны изготовлены промышленным способом, а пистолеты Макарова и конструкции Марголина пригодны для стрельбы.

Нашли у торговца оружием и марихуану. Возбуждены уголовное дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

На Ставрополье задержали незаконного торговца оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье планируют создание киноклубов
На Ставрополье в аварии с грузовиком и легковушкой пострадали два человека
Два села в Кабардино-Балкарии остались без газа из-за ошибки мастеров
Видео: Уроженец Дагестана рыбачил в огромной луже на дороге города
123 дома снесут в Ингушетии ради реконструкции федеральной трассы «Кавказ»
Худший летний отдых для детей организован в Ингушетии и Дагестане
В Кисловодске давка в очереди за бесплатные пироги попала на видео
Дагестанец хочет прыгнуть в пропасть на мотоцикле
"Лучше дороги сделайте!": глава упрдора КЧР выкупил все билеты на бойцовский турнир
На Ставрополье начали строить 36-километровый водовод
В Ингушетии нашли новый способ экономии электричества
В аварии общественного транспорта с легковушкой в Нальчике погибла пенсионерка