На Ставрополье повязали торговца оружием

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-14T10:15:05+03:00

У него дома также нашли наркотики

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На Ставрополье с поличным задержали незаконного торговца оружием и боеприпасами. По местам жительства мужчины было проведено 7 обысков, в ходе которых изъято 260 боеприпасов, два пистолета и другое оружие. Экспертиза определила, что патроны изготовлены промышленным способом, а пистолеты Макарова и конструкции Марголина пригодны для стрельбы.

Нашли у торговца оружием и марихуану. Возбуждены уголовное дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

На Ставрополье задержали незаконного торговца оружием.

ИСТОЧНИК KP.RU