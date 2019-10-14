В пещерах Чечни нашли редкие бактерии, питающиеся серой

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-14T10:16:49+03:00

В мире таких пещер не более шести

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Ученые из разных регионов России во время совместной экспедиции изучат обнаруженные в пещерах Шеки-хьех и Камила-хьех в Чечне редкие бактерии, питающиеся серой.

Эти микроорганизмы были обнаружены в 2017 году, но ранее не изучались.

— Это очень редкая находка. Вероятно, такое можно обнаружить на Марсе, Луне, или на дне Мирового океана. В России это впервые было обнаружено, а в мире таких пещер не более шести", — рассказал журналистам глава совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

ИСТОЧНИК KP.RU