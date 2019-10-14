В пещерах Чечни нашли редкие бактерии, питающиеся серой
В мире таких пещер не более шести
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Ученые из разных регионов России во время совместной экспедиции изучат обнаруженные в пещерах Шеки-хьех и Камила-хьех в Чечне редкие бактерии, питающиеся серой.
Эти микроорганизмы были обнаружены в 2017 году, но ранее не изучались.
— Это очень редкая находка. Вероятно, такое можно обнаружить на Марсе, Луне, или на дне Мирового океана. В России это впервые было обнаружено, а в мире таких пещер не более шести", — рассказал журналистам глава совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.
ИСТОЧНИК KP.RU