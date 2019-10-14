Вторую крупнейшую школу планируют построить в Ставрополе
5 блоков здания сможет принять 1550 учеников
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Около жилого комплекса «Российский» в Ставрополе планируется построить большую школу. Она сможет вместит 1550 учеников. Здание поделят на пять блоков: административный, блок для младших школьников, блок основного общего и среднего обучения, спортивный блок со столовой и залом на 550 человек и еще один спортблок с бассейном. Отдельно создадут котельную. Перемещаться между блоками школьники будут по надземным переходам.
В еще одной крупной школе края трудоустроиться смогут 136 человек.
Сейчас проект проходит госэкспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU