Вторую крупнейшую школу планируют построить в Ставрополе

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-14T10:30:40+03:00

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Около жилого комплекса «Российский» в Ставрополе планируется построить большую школу. Она сможет вместит 1550 учеников. Здание поделят на пять блоков: административный, блок для младших школьников, блок основного общего и среднего обучения, спортивный блок со столовой и залом на 550 человек и еще один спортблок с бассейном. Отдельно создадут котельную. Перемещаться между блоками школьники будут по надземным переходам.

В еще одной крупной школе края трудоустроиться смогут 136 человек.

Сейчас проект проходит госэкспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU