Житель Чечни пытался пронести в пластиковых бутылках «паленый» алкоголь
Любителя алкогольной продукции поймали правоохранители
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Чеченские полицейские остановили на окраине села Кулары 34-летнего местного жителя.
Предприимчивый мужчина пытался пронести в пластиковых бутылках около 13 литров спиртосодержащей продукции без соответствующих документов. Об этом информирует пресс-служба МВД по республике.
Против жителя Чечни возбудили дело по статье «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции».
ИСТОЧНИК KP.RU