2019-10-14T10:43:19+03:00
Общество

Житель Чечни пытался пронести в пластиковых бутылках «паленый» алкоголь

Любителя алкогольной продукции поймали правоохранители
Ася АСРЯН
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Чеченские полицейские остановили на окраине села Кулары 34-летнего местного жителя.

Предприимчивый мужчина пытался пронести в пластиковых бутылках около 13 литров спиртосодержащей продукции без соответствующих документов. Об этом информирует пресс-служба МВД по республике.

Против жителя Чечни возбудили дело по статье «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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