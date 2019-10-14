Ради хвастовства забили исчезающего дагестанского тура

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-14T11:48:57+03:00

Браконьеры записали ролик, где убитое животное показывают как трофей [видео]

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В горах Северного Кавказа браконьеры убили редкого дагестанского (восточнокавказского) тура. Млекопитающее на грани исчезновения и Международным союзом охраны природы занесено в Красную книгу. Но ради хвастовства и дальнейшей продажи животное остается "лакомым кусочком" для охотников.

Безжалостно убили ради хвастовства: редкого дагестанского тура застрелили в Дагестане .

- Взяли 13-летнего кавказского тура, - показывает браконьер свой трофей. - За этим пришли, взяли и уйдем через те горы, откуда пришли.

Ролик распространяется в социальных сетях. Пользователи просят найти и наказать "убийц".

ИСТОЧНИК KP.RU