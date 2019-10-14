2019-10-14T11:48:57+03:00
Происшествия

Ради хвастовства забили исчезающего дагестанского тура

Браконьеры записали ролик, где убитое животное показывают как трофей [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В горах Северного Кавказа браконьеры убили редкого дагестанского (восточнокавказского) тура. Млекопитающее на грани исчезновения и Международным союзом охраны природы занесено в Красную книгу. Но ради хвастовства и дальнейшей продажи животное остается "лакомым кусочком" для охотников.

Безжалостно убили ради хвастовства: редкого дагестанского тура застрелили в Дагестане .

- Взяли 13-летнего кавказского тура, - показывает браконьер свой трофей. - За этим пришли, взяли и уйдем через те горы, откуда пришли.

Ролик распространяется в социальных сетях. Пользователи просят найти и наказать "убийц".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье планируют создание киноклубов
На Ставрополье в аварии с грузовиком и легковушкой пострадали два человека
Два села в Кабардино-Балкарии остались без газа из-за ошибки мастеров
Видео: Уроженец Дагестана рыбачил в огромной луже на дороге города
123 дома снесут в Ингушетии ради реконструкции федеральной трассы «Кавказ»
Худший летний отдых для детей организован в Ингушетии и Дагестане
В Кисловодске давка в очереди за бесплатные пироги попала на видео
Дагестанец хочет прыгнуть в пропасть на мотоцикле
"Лучше дороги сделайте!": глава упрдора КЧР выкупил все билеты на бойцовский турнир
На Ставрополье начали строить 36-километровый водовод
В Ингушетии нашли новый способ экономии электричества
В аварии общественного транспорта с легковушкой в Нальчике погибла пенсионерка