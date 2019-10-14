СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-14T12:05:45+03:00

Видео: Русский блогер во время съемок стал дерзким кавказцем Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Видеоблогер Стас Ёрник во время съемок нового ролика перевоплотился в типичного кавказца. Чтобы получить представление, какой он - собирательный образ горца, пранкер походил по улицам и спросил об этом чеченцев и дагестанцев.

В итоге выяснилось, что крылатая фраза "жи есть", по сути, междометие или даже сорное слово. Кроме этого, кавказцы редко носят рубашку незаправленной и часто говорят девушкам комплименты. Однако не все из них - искренние.

Одной из самых популярных кокетливых шуток у кавказцев стала фраза "У вас упало... настроение". Также некоторые опрошенные вспоминали заветы Пушкина в "Евгении Онегине":

"Чем меньше женщину мы любим, Тем больше нравимся мы ей".

Правда, у русского поэта цитата звучала несколько иначе.

"Жи есть": кавказцы превратили русского блогера в своего брата.

ИСТОЧНИК KP.RU