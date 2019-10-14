В аварии общественного транспорта с легковушкой в Нальчике погибла пенсионерка
В понедельник, после десяти часов утра, в Нальчике произошла страшная авария между общественным транспортом и легковой машиной. В результате погибла 71-летняя пассажирка маршрутки, других участников движения осматривают врачи, передает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.
- Водитель «ВАЗ 2107», двигаясь по улице Мечиева в направлении Ногмова в Нальчике, не предоставил преимущество в движении и на перекрестке улиц Мечиева-Толстого и допустил столкновение с «ГАЗ 322135», осуществлявшей пассажирские перевозки по маршруту №7, - сказано в сообщении ведомства.
Видео с места аварии в Нальчике.
Сотрудники полиции работают на месте и устанавливают все причины ДТП.
- Движение на данном участке автодороги не перекрыто. Для ликвидации последствий происшествия и деблокировки привлекались силы и средства ПСЧ №1, в количестве 5 человек и 1-й единицы техники, - обновляют информацию в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.
Страшная авария в Нальчике. Погибла пенсионерка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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