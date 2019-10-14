На Ставрополье начали строить 36-километровый водовод
«Восточный» обеспечит водой больше 7 тысяч человек
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В Ставропольском крае приступили к созданию водовода «Восточный», который обеспечит качественной водой около 7 тысяч человек. Специалисты уже работают в Новоалександровском округе. Работы в рамках нацпроекта «Экология» планируется закончить до 2022 года. Протяженность «Восточного» превысит 36 километров.
Его строительство обойдется в 329,2 млн рублей. Забор воды будет вестись из Новотроицкого водохранилища. А на самом объекте будет несколько насосных станций подкачки.
ИСТОЧНИК KP.RU