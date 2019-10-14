"Лучше дороги сделайте!": глава упрдора КЧР выкупил все билеты на бойцовский турнир

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-14T13:03:41+03:00

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Глава казенного управления "Карачаевочеркесавтодора" Ахмат Каитов выкупил за один день все билеты на турнир WPFL (World Pride Fighting League).

Чиновник захотел показать поединок всем жителям республики абсолютно бесплатно. Тем более что рекламируют его как "грандиозное событие в мире спорта". В Черкесске 10 ноября кроме прочих спортсменов выступит местная звезда Рустам Хасанов. Боец будет защищать свой титул Чемпиона Мира в тяжёлом весе.

wpflmma 13-го октября на Кассир.ру были выкуплены все билеты на турнир WPFL @wpflmma Выкупил все билеты Каитов Ахмат Заурович, @kaitov_akhmat благодаря этому вход для жителей Карачаево-Черкесии стал свободным. Турнир WPFL пройдёт 10го ноября, где в главном бою вечера Рустам Хасанов @khas_rus будет защищать свой титул Чемпиона Мира в тяжёлом весе.

Знатокам клуба и всем любителям смешанных единоборств подарок, конечно, приглянулся:

- Вот это да! Тигр! - хвалят Каитова в Instagram.

Но вот другие жители республики, не поклонники боев, новость восприняли в штыки. И назвали происходящее "пиром во время чумы".

- Люди без воды в селениях живут! - пишут также в Instagram. - Лучше бы дороги сделали!

ИСТОЧНИК KP.RU