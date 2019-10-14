Дагестанец хочет прыгнуть в пропасть на мотоцикле

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-14T13:05:12+03:00

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Дагестанский мотофристайлер Гаджимурад Ахмедов планирует совершить очень рискованный прыжок в Сулакский каньона на спортивном мотоцикле. Трюк экстремал сделает 20 августа 2020 года.

Мужчина хочет, разогнавшись, прыгнуть с трамплина в каньон, чья высота составляет почти две тысячи метров. По идее Ахмедова, он раскроет парашют, когда пойдет резко вниз. После того, как спортсмен катапультируется, раскроется второй парашют, который обезопасит падение мотоцикла.

Таким образом Ахмедов хочет продвинуть идеалы мотофристайла в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU