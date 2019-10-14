2019-10-14T13:05:12+03:00
Спорт

Дагестанец хочет прыгнуть в пропасть на мотоцикле

Гаджимурад Ахмедов покажет свое мастерство 20 августа 2020 года
Варвара АНТОНОВА
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Дагестанец хочет прыгнуть в пропасть на мотоциклеДагестанец хочет прыгнуть в пропасть на мотоциклеФото: Иван ВИСЛОВ
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Дагестанский мотофристайлер Гаджимурад Ахмедов планирует совершить очень рискованный прыжок в Сулакский каньона на спортивном мотоцикле. Трюк экстремал сделает 20 августа 2020 года.

Мужчина хочет, разогнавшись, прыгнуть с трамплина в каньон, чья высота составляет почти две тысячи метров. По идее Ахмедова, он раскроет парашют, когда пойдет резко вниз. После того, как спортсмен катапультируется, раскроется второй парашют, который обезопасит падение мотоцикла.

Таким образом Ахмедов хочет продвинуть идеалы мотофристайла в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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