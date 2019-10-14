2019-10-14T13:07:49+03:00
Общество

В Кисловодске давка в очереди за бесплатные пироги попала на видео

Раздача проходила на фестивале осетинской культуры
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: стоп-кадрФото: стоп-кадр
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В Кисловодске люди едва не поубивали друга за осетинские пироги на фестивале национальной культуры, пишет NewsTracker. Бесплатная раздача угощений привела к давке, никто не желал спокойно стоять в очереди, люди прорывались вперед, напирая друг на друга.

После подтверждающего видеоролика сторонние комментаторы возмущены такой ситуацией:

«Как с голодного края! Ну встаньте в одну очередь и берите по кусочку, нет, надо же толпой налетать, по рукам друг друга бить!».

Давка в очереди за осетинские пироги в Кисловодске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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