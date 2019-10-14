123 дома снесут в Ингушетии ради реконструкции федеральной трассы «Кавказ»

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-14T13:57:45+03:00

Ряд домов в республике мешают строительству. Их будут сносить

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Реконструкция федеральной трассы «Кавказ» требует кардинальных решений в Ингушетии. Так, ряд домов мешают строительству и их планируют сносить.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов дал распоряжение правительству, решить все вопросы с местными жителями до 25 декабря.

В частности, он отметил, что выявлено 455 объектов, 332 из которых земельные участки, 123 – объекты капитального строительства. Сейчас готовятся документы на соглашение с собственниками, на основе оценки рыночной стоимости объектов и на выплату компенсаций.

— Недостаточно четко разъяснены жителям права и обязанности в связи со строительством, порядок и сроки получения компенсаций за их дома, и другие объекты. Это вызывает недовольство граждан, — заявил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, своевременная реализация объекта находится под контролем, и по этой части проблем не возникает. А вопросы местных жителей возникают из-за того, что отсутствует должная работа с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU