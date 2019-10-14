Видео: Уроженец Дагестана рыбачил в огромной луже на дороге города
Ничего, кроме внимания, он не словил
Уроженец Дагестана рыбачил в огромной луже на дороге городаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
В дагестанском городе Избербаш местный житель вышел на необычный пикет. После дождя в одной из луж образовался водоем, и мужчина решил выйти да порыбачить. Видео опубликовали пользователи сети.
С собой он взял настоящую удочку и ведро, чтобы туда кидать рыбу. Лужа после дождя так расширилась, что машины не могли проехать не по воде, а сам рыбак сидит словно на крохотном островке.
Ситуация некоторых насмешила, но кто-то жутко негодовал из-за того, что в городе такие дороги.
Уличный рыбак в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU