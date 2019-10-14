Видео: Уроженец Дагестана рыбачил в огромной луже на дороге города

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-14T13:55:43+03:00

Ничего, кроме внимания, он не словил

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В дагестанском городе Избербаш местный житель вышел на необычный пикет. После дождя в одной из луж образовался водоем, и мужчина решил выйти да порыбачить. Видео опубликовали пользователи сети.

С собой он взял настоящую удочку и ведро, чтобы туда кидать рыбу. Лужа после дождя так расширилась, что машины не могли проехать не по воде, а сам рыбак сидит словно на крохотном островке.

Ситуация некоторых насмешила, но кто-то жутко негодовал из-за того, что в городе такие дороги.

Уличный рыбак в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU