На Ставрополье в аварии с грузовиком и легковушкой пострадали два человека

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-14T14:34:05+03:00

Аварию спровоцировал водитель, который больше 100 раз за 2 года нарушил ПДД

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Рано утром 14 октября в Андроповском районе произошло серьезное ДТП, пишет «Ставропольская правда». Водитель «Лады Весты» нарушил безопасную дистанцию перед автомобилем «АФ» и столкнулся с ним. Обе машины опрокинулись в правую обочину после столкновения.

19-летний пассажир «Весты» и 36-летний пассажир грузовика доставлены в больницу с травмами.

Управлял «Вестой» 41-летний мужчина, который за последние пару лет больше 100 раз нарушил ПДД. После аварии идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU