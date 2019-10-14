Мальчик на костылях выступил с красивой песней на сцене в Невинномысске
Его силой воли восхитился мэр города
Фото: кадр видео
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Мальчишка на костылях спел песню «Иван Купала» на Покровской ярмарке, которая прошла в Невинномысске. Глава города опубликовал видео у себя на странице в Инстаграм, подписав:
- Мальчишка с огромной силой воли, мужеством и талантом. Он порадовал гостей ярмарки ярким и запоминающимся исполнением песни «Иван Купала». Марк - настоящий мужчина! Мы гордимся тобой!
Мальчик с задорным голосом стоял на сцене на костылях и, несмотря на это, даже умудрялся слегка пританцовывать.
Мальчик на костылях красиво поет в Невинномысске.
ИСТОЧНИК KP.RU