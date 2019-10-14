2019-10-14T16:35:33+03:00
Общество

В пещерах Чечни нашли редкие бактерии с Марса

По словам ученного-геолога, это очень редкая находка
Ася АСРЯН
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В Чечне во время экспедиции ученые начнут изучать обнаруженные в 2017 году в пещерах Шеки-хьех и Камила-хьех редкие бактерии, питающиеся серой.

Как рассказал глава совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин, это очень редкая находка.

Вероятно, такое можно обнаружить на Марсе, Луне, или на дне Мирового океана. В нашей стране это было обнаружено впервые, а в мире таких пещер не более шести.

Напомним, ранее в Чечне заявили, что нашли Ноев Ковчег. Тогда «Комсомолка» поговорила с ученым-геологом, побывавшем на месте сенсационной находки.

— По внешним признакам — это так называемые «синклинальные складки» с горизонтально залегающими пластами опесчаненых известняков, - рассказал о своих наблюдениях геолог и спелеолог Геннадий Самохин. — Иначе говоря — это многослойный известняк, сформированный в морской среде, на дне океана Тетис, существовавшего миллионы лет назад на территории Северного Кавказа. Но о том, что находится внутри, судить действительно сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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