«Других нет»: Хабиб Нурмагомедов назвал имя следующего соперника

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-14T18:42:25+03:00

Спортсмен подчеркнул, что никто другой не заслуживает права бороться за пояс

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал имя следующего соперника. По словам дагестанца, сейчас лишь один боец заслуживает права бороться за титул — это американец Тони Фергюсон. Вероятнее всего, поединок состоится в начале весны следующего года.

— Следующий бой будет против Тони Фергюсона. Других соперников нет. Кроме того, но заслужил это право, в отличие от Конора Макгрегора. Реванш сейчас зависит от него, а не от меня. Мы согласны, но он должен заслужить этот бой. Если он вернётся и одержит несколько побед, тогда поговорим, — сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу Netcast Zone.

Напомним, что глава UFC Дана Уайт также называл Фергюсона самым интересным оппонентом для следующего титульного боя. Подогревает интерес публики и тот факт, что промоушен шесть раз готовил бои Хабиба и Тони, но каждый раз всё срывалось по техническим причинам: бойцы ломались незадолго до поединка, истощались во время сгонки веса и не могли пройти взвешивание.

Почему никто не может победить Хабиба Нурмагомедова 00:00 00:00

Кроме того, именно американец является самым опасным противником для дагестанца. Фергюсон очень силён в борьбе и спокойно может перенести самый фатальный ущерб. Кроме того, он не проигрывал в UFC на протяжении 12 последних встреч. Статистика Нурмагомедова

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ИСТОЧНИК KP.RU