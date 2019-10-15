2019-10-15T06:18:12+03:00
Происшествия

В ставропольском селе бесследно исчез 10-летний мальчик

Полиция и добровольцы просят помощи в поисках
Андрей ЗОБОВ
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Хажсет Икаев пропал в селе Прогресс Кировского городского округа. Фото: пресс-служба УМВД по СКХажсет Икаев пропал в селе Прогресс Кировского городского округа. Фото: пресс-служба УМВД по СК
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Полиция и добровольцы ищут 10-летнего мальчишку, пропавшего в крохотном посёлке Прогресс Кировского района. В селе проживает всего около 1500 человек, однако найти маленького Хажсета Икаева пока не удалось.

Полиция бьёт тревогу и просит помощи. Мальчик ушёл из дома утром 14 октября и до сих пор о его судьбе ничего не известно. Приметы школьника: голубые глаза, тёмно-русые волосы, рост 145-150 см, среднее телосложение. Был одет в синюю футболку, спортивные брюки и чёрные резиновые шлёпанцы.

Кто располагает информацией о местонахождении мальчика, или видел похожего ребёнка — обращайтесь в полицию или поисковый отряд «Лиза Алерт» по телефонам: 8 (87938) 5-29-10, 8 (800) 700-54-52, 8 (963) 382-30-30, а также 02 или 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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