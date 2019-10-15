Поиски исчезнувшего 10-летнего мальчика прекращены на Ставрополье

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-15T07:40:13+03:00

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Поиски пропавшего в маленьком селе Прогресс Кировского района Ставрополья завершены. В МВД сообщили, что 10-летний Хажсет Икаев найден живым и невредимым.

— В результате организованной работы полицейских и поисковиков «Лизы Алерт» мальчика удалось найти в течение первых 12 часов поисков. Хажсет невредим. Его передали матери, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе управления МВД по Ставропольскому краю.

Напомним, мальчишка ушёл из дома в 9 утра 14 октября. Родители не дождались сына, стали искать. Но в маленьком (около 1500 человек) посёлке никто не видел мальчугана. После этого они обратились за помощью в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU