2019-10-15T09:16:44+03:00
Общество

«Подразнил ГИБДД»: Автохам припарковал на тротуаре красный кабриолет за 10 млн

Жители Ставрополя не стали осуждать владельца люксового авто
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Красный Dodge Viper стоял в 30 метрах от центральной площади городаКрасный Dodge Viper стоял в 30 метрах от центральной площади городаФото: СОЦСЕТИ
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Жители Ставрополя обсуждают поступок автохама, лихо припарковавшего красный кабриолет на тротуаре в нескольких десятках метров от главной площади города. Интересно, что в соцсетях поступок нарушителя не стали осуждать, любуясь машиной за 10 млн рублей.

Отметим, что владелец люксового Dodge Viper — явно не из местных: на машине московские номера. Столичный гость явно решил не прятать свой суперкар и, как оказалось, не зря. Пользователи, увидев снимок, написали, что «такую тачку можно парковать где угодно — красота никого не смущает».

Что о ситуации думают в региональном ГИБДД, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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