2019-10-15T09:20:17+03:00
Происшествия

В КБР мужчина протащил знакомого за автомобилем по гравийке

Тот получил множество повреждений головного мозга
Полина ШАПОШНИКОВА
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В КБР житель села Куба подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

5 сентября 2019 года два знакомых поссорились и подрались. После выяснения отношений мужчина предложил довезти пострадавшего до дома. Тот, все еще кипя от злости, вышел из машины, обошел ее и ударил ногой подозреваемого через окно. А тот в ответ схватил ногу мужчины и завел автомобиль. На скорости он протащил бывшего приятеля за транспортом не меньше 50 метров по каменисто-гравийной дороге. Пострадавший получил множество повреждений головного мозга и умер не приходя в сознание в больнице. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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