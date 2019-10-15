В Железноводске перевернулся пьяный мотоциклист

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-15T09:28:29+03:00

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Пьяный мотоциклист перевернулся в Железноводске ночью 14 октября. На перекрестке улиц Суворова и Проскурина водитель за рулем «Kawasaki» на большой скорости наехал на бордюрный камень. Произошло опрокидывание.

33-летнего водителя доставили в больницу, там и было установлено состояние опьянения. Составлен административный материал. Мужчине грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU