В Железноводске перевернулся пьяный мотоциклист
33-летний мужчина наехал на бордюр
Фото: УИГБДД по СК
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Пьяный мотоциклист перевернулся в Железноводске ночью 14 октября. На перекрестке улиц Суворова и Проскурина водитель за рулем «Kawasaki» на большой скорости наехал на бордюрный камень. Произошло опрокидывание.
33-летнего водителя доставили в больницу, там и было установлено состояние опьянения. Составлен административный материал. Мужчине грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU