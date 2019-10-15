Ставрополец задушил отца шнуром от утюга

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-15T09:41:00+03:00

Убийство произошло в августе 2019 года

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В Минеральных Водах следователи закончили расследование уголовного дела об отцеубийстве. 46-летний местный житель обвиняется по статье 105 УК РФ.

Следствие выяснило, что в августе этого года мужчина был пьян. У него произошел конфликт с отцом. И, недолго думая, сын задушил своего отца шнуром от утюга.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщили в Следственном Управлении СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU