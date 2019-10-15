В Невинномысске 8-летнюю девочку на «зебре» сбила машина

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-15T09:47:52+03:00

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В Невинномысске на пешеходном переходе автомобилист сбил школьницу. 14 октября около 5 часов вечера 8-летняя девочка переходила дорогу на улице Менделеева. В это время по улице двигался «ВАЗ-21102», водитель которого не затормозил перед ребенком. В результате девочка получила травму головы и сломала бедро.

24-летний водитель не числится в злостных нарушителях ПДД. Проводится проверка, устанавливается степень ответственности участников происшествия, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU