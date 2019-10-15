2019-10-15T10:08:29+03:00
Происшествия

Ставрополец сдал на металлолом арендованный автомобиль

Он выручил за него в 7 раз меньше реальной стоимости
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Лермонтове мужчина сдал на металлолом взятый в аренду автомобиль. Владелец подписал с молодым человеком договор, а потом долгое время не мог до него дозвониться. Полицейские задержали 29-летнего жителя Железноводска. Он сознался, что очень нуждался в деньгах и сдал машину в пункт приема металла. А 16 тысяч рублей потратил на себя.

И это при том, что автомобиль стоил в 7,5 раз дороже. Владельцу причинен ущерб на 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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