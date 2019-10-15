2019-10-15T10:15:13+03:00
Происшествия

В ДТП в Дагестане погибли двое местных жителей

Мужчина на дорогой иномарке выехал на встречку и влетел в "десятку"
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: пресс-служба МВД по ДагестануФото: пресс-служба МВД по Дагестану
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В Дагестане произошла жуткая авария, в которой погибли два человека. Еще четверых увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В понедельник, после шести, вблизи селения Кульзеб Кизилюртовкого района 37-летняя жительница Махачкалы, управляя автомобилем "Мазда 6", выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем "ВАЗ-2110" под управлением 26-летнего жителя селения Нижний Чиркей Кизилюртовкого района, - сказано в сообщении ведомства.

Водитель отечественной легковушки и его 27-летний пассажир скончались: первый на месте, второй - в больнице. Водителя иномарки и его 36-летнюю попутчицу, а также остальных пассажиров ВАЗ-2110 увезли в больницу Кизюлюрта.

Сотрудники МВД выясняют причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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