Посадил всю семью: на Ставрополье братья избили полицейского
Жителя Александровского района обвиняют в применении насилия к полицейскому и хранении наркотиков. 32-летний мужчина в ночь с 29 на 30 декабря прошлого года ударил по лицу и туловищу сотрудника полиции, заломил ему кисти рук, обругал нецензурной бранью, припомнив, что тот «засудил» его брата. Брат, кстати, в 2009 году при задержании тоже ударил этого сотрудника полиции и потребовал больше никогда «не создавать проблем» ему и его родственникам.
Установлено, что 32-летний обвиняемый хранил 0,9940 грамма наркотиков для личного использования.
Дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU