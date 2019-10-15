2019-10-15T10:25:59+03:00
Происшествия

Посадил всю семью: на Ставрополье братья избили полицейского

Правда с разницей в 9 лет, но оба дошли до суда
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
Изменить размер текста:

Жителя Александровского района обвиняют в применении насилия к полицейскому и хранении наркотиков. 32-летний мужчина в ночь с 29 на 30 декабря прошлого года ударил по лицу и туловищу сотрудника полиции, заломил ему кисти рук, обругал нецензурной бранью, припомнив, что тот «засудил» его брата. Брат, кстати, в 2009 году при задержании тоже ударил этого сотрудника полиции и потребовал больше никогда «не создавать проблем» ему и его родственникам.

Установлено, что 32-летний обвиняемый хранил 0,9940 грамма наркотиков для личного использования.

Дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вы дискредитируете дипломированного мага»: ставрополец околдовывал судебных приставов
Ветерана-афганца из Дагестана увезли с акции протеста прямиком в больницу
Ребёнок перепутал уксус с водой и попал в реанимацию
Кабардинские повара приготовили блюда вкуснее, чем шедевры мастеров из Чили, Перу и Непала
Спасатели расширили зону поиска туриста, загадочно пропавшего на Эльбрусе
Ингушский майнер похитил электричество, которого хватило бы на месяц республиканской больнице
Вывозил нефть под арбузами: мужчину на Ставрополье поймали с цистерной "черного золота"
"Извиняюсь, извиняюсь": фанаты Хабиба выбили извинения из Расула Мирзаева
Ставропольцы расплатились со старушкой обычной бумажкой
В Ставрополе мать троих детей взяла к себе еще четверых
В 5 лет девочка из Железноводска стала лучшей в стране по тхэквондо
Начаты поиски туриста, пропавшего неизвестно когда на Эльбрусе
Владимиров призывает ставропольцев стать «Лидерами России»
В Чечне трехлетняя девочка отравилась крысиным ядом
В ДТП в Дагестане погибли двое местных жителей
Ставрополец сдал на металлолом арендованный автомобиль
На Ставрополье вандалка на Аллее Славы изничтожила портреты ветеранов
В Невинномысске 8-летнюю девочку на «зебре» сбила машина
Ставрополец задушил отца шнуром от утюга
В Железноводске перевернулся пьяный мотоциклист
В КБР мужчина протащил знакомого за автомобилем по гравийке
«Подразнил ГИБДД»: Автохам припарковал на тротуаре красный кабриолет за 10 млн
Поиски исчезнувшего 10-летнего мальчика прекращены на Ставрополье