Посадил всю семью: на Ставрополье братья избили полицейского

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-15T10:25:59+03:00

Правда с разницей в 9 лет, но оба дошли до суда

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Жителя Александровского района обвиняют в применении насилия к полицейскому и хранении наркотиков. 32-летний мужчина в ночь с 29 на 30 декабря прошлого года ударил по лицу и туловищу сотрудника полиции, заломил ему кисти рук, обругал нецензурной бранью, припомнив, что тот «засудил» его брата. Брат, кстати, в 2009 году при задержании тоже ударил этого сотрудника полиции и потребовал больше никогда «не создавать проблем» ему и его родственникам.

Установлено, что 32-летний обвиняемый хранил 0,9940 грамма наркотиков для личного использования.

Дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU