Владимиров призывает ставропольцев стать «Лидерами России»

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-15T10:39:39+03:00

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В «самом главном конкурсе страны» «Лидеры России» призвал участвовать ставропольцев глава региона Владимир Владимиров.

Заявки принимают до 27 октября на сайте "Лидеры России 2020". Конкурсантом может стать любой человек в возрасте до 55 лет, у которого есть опыт на руководящих должностях в течении 5 лет минимум.

Конкурсантам до 35 лет достаточно 2 лет в управлении.

Конкурс дает возможность проявить свой талант и занять руководящие должности не только в органах власти, но и в науке, здравоохранении, финансах и технологиях.

ИСТОЧНИК KP.RU