Владимиров призывает ставропольцев стать «Лидерами России»
Главное — иметь опыт на руководящей должности
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В «самом главном конкурсе страны» «Лидеры России» призвал участвовать ставропольцев глава региона Владимир Владимиров.
Заявки принимают до 27 октября на сайте "Лидеры России 2020". Конкурсантом может стать любой человек в возрасте до 55 лет, у которого есть опыт на руководящих должностях в течении 5 лет минимум.
Конкурсантам до 35 лет достаточно 2 лет в управлении.
Конкурс дает возможность проявить свой талант и занять руководящие должности не только в органах власти, но и в науке, здравоохранении, финансах и технологиях.
ИСТОЧНИК KP.RU