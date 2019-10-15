Начаты поиски туриста, пропавшего неизвестно когда на Эльбрусе
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии начались поиски туриста из Карелии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.
- В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Эльбрусском районе начались работы по поиску туриста из Петрозаводска 1959 года рождения, - сказано в сообщении ведомства.
На поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского Высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. К работе подключили два вертолета.
По сообщению "Интерфакса", турист приехал отдыхать с группой 6 октября. Но его пропажу заметили только к концу поездки, когда собирались уезжать.
- Члены группы созвонились с родственниками пропавшего, после чего его сын подал заявление в полицию, и начались поиски, - сказали агентству в пресс-службе МЧС России по Кабардино-Балкарии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»