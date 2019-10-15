В 5 лет девочка из Железноводска стала лучшей в стране по тхэквондо
Она взяла две медали Всероссийских игр
Девочка настраивается на бой
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Золото и серебро XII Всероссийских открытых юношеских игр взяла 5-летняя девочка из Железноводска. Мария Неручева в тхэквондо всего год, но уже кладет соперников на лопатки. На этих соревнованиях в Краснодарский край съехались больше сотни спортсменов не только из России, но и из стран ближнего зарубежья. Все они показывали свое мастерство в боевых искусствах.
Маленькую железноводчанку поддерживает отец Дмитрий Неручев, он сопровождает дочку на всех соревнованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU