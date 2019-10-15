Ставропольцы расплатились со старушкой обычной бумажкой

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-15T11:38:54+03:00

Они отдали ей липовые деньги, чтобы проследить, где женщина прячет настоящие

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Злоумышленники на Ставрополье заплатили старушке сувенирной пятитысячной купюрой. 84-летнюю жительницу села Просянка Петровского округа обманули двое.

Жители Благодарного, один из которых уже был судим, зашли в дом старушки, чтобы купить металлические изделия. Гости расплатились фальшивыми деньгами, проследив, где хозяйка хранит настоящие. Затем один из мужчин отвлек женщину, а второй украл больше 17 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела о краже и мошенничестве. Мужчины заключены под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU