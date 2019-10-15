Ингушский майнер похитил электричество, которого хватило бы на месяц республиканской больнице

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-15T12:09:43+03:00

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В Ингушетии поймали владельца майнинг-фермы для производства криптовалюты, похитившего 160 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Ингушэнерго», филиала «Россети Северный Кавказ».

Так, предприимчивый житель города Сунжа воровал электроэнергию, набросив провода на проходящую мимо его частного дома линию электропередач.

Майнер умудрился украсть электроэнергии более чем на полмиллиона рублей. А этой электроэнергии хватило бы, чтобы две недели освещать Джейрахский район республики или же целый месяц обеспечивать клиническую больницу Ингушетии.

Справка:

Одно из значений слова майнер — программа, которая предназначена для того, чтобы зарабатывать криптовалюту от использования вычислительных возможностей компьютера. Ее может установить любой пользователь для добычи электронных денег. Человек для себя устанавливает программу, чтобы заниматься добычей криптовалюты (майнингом). Но совсем другое дело, если мошенник, используя ресурсы чужого компьютера и электричества, зарабатывает для себя реальные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU