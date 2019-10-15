Спасатели расширили зону поиска туриста, загадочно пропавшего на Эльбрусе

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-15T12:30:16+03:00

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Спасатели Эльбрусского ВПСО расширили зону поиска альпиниста из Петрозаводска, пропажу которого обнаружили друзья к концу отдыха. Работы сотрудников МЧС России по Кабардино-Балкарии проходят на юго-восточном, юго-западном и южном склонах Эльбруса.

- К поиском привлечены 10 спасателей Эльбрусского ВПСО, вертолеты МЧС России и частной компании, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, во вторник началась поисковая операция альпиниста из Карелии, которого забыли его попутчики по отдыху. Туристы собирались уезжать, но их друг пропал. Они не знают, где и когда оставили приятеля.

Операция по поиску туриста, загадочно пропавшего на Эльбрусе.

ИСТОЧНИК KP.RU