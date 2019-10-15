Спасатели расширили зону поиска туриста, загадочно пропавшего на Эльбрусе
Спасатели Эльбрусского ВПСО расширили зону поиска альпиниста из Петрозаводска, пропажу которого обнаружили друзья к концу отдыха. Работы сотрудников МЧС России по Кабардино-Балкарии проходят на юго-восточном, юго-западном и южном склонах Эльбруса.
- К поиском привлечены 10 спасателей Эльбрусского ВПСО, вертолеты МЧС России и частной компании, - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, во вторник началась поисковая операция альпиниста из Карелии, которого забыли его попутчики по отдыху. Туристы собирались уезжать, но их друг пропал. Они не знают, где и когда оставили приятеля.
Операция по поиску туриста, загадочно пропавшего на Эльбрусе.
ИСТОЧНИК KP.RU