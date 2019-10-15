2019-10-15T12:36:57+03:00
Общество

Кабардинские повара приготовили блюда вкуснее, чем шедевры мастеров из Чили, Перу и Непала

Даже прославленная грузинская кухня уступила по вкусу кабардинской на международном фестивале
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Шедевры кабардинских поваров оценили выше, чем кухню Непала, Чили и Перу. Национальные блюда 12 горных народов мира собрали на первом гастрономическом фестивале в КЧР «Высокая кухня». Почти 4 тысячи человек дегустировали кухню Северного Кавказа и соседних Грузии, Армении, Азербайджана, а также Перу, Непала, Чили, Китая и Индии.

Популярные шеф-повара до пота лица готовили для гостей свои изыски. Кстати, туристы уехали с фестиваля с рецептами десертов перуанской, мексиканской, чилийской кухонь от мастеров своего дела.

На фестивале выбрали самую вкусную и красивую еду. И лучшей стала еда поваров КБР, на втором месте — кухня Грузии, на третьем — КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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