Кабардинские повара приготовили блюда вкуснее, чем шедевры мастеров из Чили, Перу и Непала
Шедевры кабардинских поваров оценили выше, чем кухню Непала, Чили и Перу. Национальные блюда 12 горных народов мира собрали на первом гастрономическом фестивале в КЧР «Высокая кухня». Почти 4 тысячи человек дегустировали кухню Северного Кавказа и соседних Грузии, Армении, Азербайджана, а также Перу, Непала, Чили, Китая и Индии.
Популярные шеф-повара до пота лица готовили для гостей свои изыски. Кстати, туристы уехали с фестиваля с рецептами десертов перуанской, мексиканской, чилийской кухонь от мастеров своего дела.
На фестивале выбрали самую вкусную и красивую еду. И лучшей стала еда поваров КБР, на втором месте — кухня Грузии, на третьем — КЧР.
ИСТОЧНИК KP.RU