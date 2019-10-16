На Ставрополье водитель «двенадцатой» умер в столкновении с «Фордом»

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-16T09:36:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла ночью 15 октября в Изобильненском округе. Водитель «ВАЗ-21120» выехал на полосу встречного движения, хотя обгон был запрещен, и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус».

45-летний водитель «двенадцатой» умер от полученных травм. При осмотре его автомобиля выяснилось, что у транспорта есть технические неисправности. Идет проверка после ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU