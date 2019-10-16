На Ставрополье водитель «двенадцатой» умер в столкновении с «Фордом»
45-летний мужчина выехал на «встречку»
Фото: УИГБДД по СК
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Смертельная авария произошла ночью 15 октября в Изобильненском округе. Водитель «ВАЗ-21120» выехал на полосу встречного движения, хотя обгон был запрещен, и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус».
45-летний водитель «двенадцатой» умер от полученных травм. При осмотре его автомобиля выяснилось, что у транспорта есть технические неисправности. Идет проверка после ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU