Мальчика в Пятигорске сбил водитель иномарки
В Пятигорска 15 октября машина сбила школьника-нарушителя. На улице Украинской водитель автомобиля «Опель Астра» ехал по дороге с односторонним движением в противоположном направлении и не притормозил вовремя перед несовершеннолетним пешеходом, который переходил дорогу не по «зебре». Однако 12-летний мальчик находился в зоне видимости.
Школьник получил травмы головы и ссадины тела. Управлял иномаркой 37-летний мужчина. На него составлен административный материал за езду во встречном направлении на участке с односторонним движением. По ДТП идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU