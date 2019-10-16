Мальчика в Пятигорске сбил водитель иномарки

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-16T09:42:53+03:00

Школьник шел не по «зебре», а водитель вообще ехал в противоположном направлении по дороге с односторонним движением

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В Пятигорска 15 октября машина сбила школьника-нарушителя. На улице Украинской водитель автомобиля «Опель Астра» ехал по дороге с односторонним движением в противоположном направлении и не притормозил вовремя перед несовершеннолетним пешеходом, который переходил дорогу не по «зебре». Однако 12-летний мальчик находился в зоне видимости.

Школьник получил травмы головы и ссадины тела. Управлял иномаркой 37-летний мужчина. На него составлен административный материал за езду во встречном направлении на участке с односторонним движением. По ДТП идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU