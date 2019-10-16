На ингушском рынке поймали самогонщицу с бутылками опасного алкоголя

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-16T09:47:40+03:00

23 бутылки «паленого» алкоголя могли нести угрозу для жизни и здоровья потребителей

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47-летняя жительница ингушского города Малгобек продавала на рынке «Изобилие» «паленую» алкогольную продукцию. Нарушительница поймалась полицейским во время «проверочной закупки».

Так, 23 бутылки с алкоголем отправили на экспертизу. Выяснилось, что весь товар не соответствует требованиям безопасности и может нести угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Теперь предприимчивой женщине придется отвечать перед законом за сбыт контрафактного алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU