На ингушском рынке поймали самогонщицу с бутылками опасного алкоголя
23 бутылки «паленого» алкоголя могли нести угрозу для жизни и здоровья потребителей
Изменить размер текста:
47-летняя жительница ингушского города Малгобек продавала на рынке «Изобилие» «паленую» алкогольную продукцию. Нарушительница поймалась полицейским во время «проверочной закупки».
Так, 23 бутылки с алкоголем отправили на экспертизу. Выяснилось, что весь товар не соответствует требованиям безопасности и может нести угрозу для жизни и здоровья потребителей.
Теперь предприимчивой женщине придется отвечать перед законом за сбыт контрафактного алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU