2019-10-16T10:26:36+03:00
Общество

В Ставрополе вскрыто жилище супергероя

Ставмэн был пойман местными жителями
Полина ШАПОШНИКОВА
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Еще одно свидетельство существования ставропольского супергероя опубликовали в соцсетях местные жители. Мужчину в желтом костюме застали в Таманском лесу около Холодных родников. До этого он впервые появился в сентябре, назвав своей миссией спасение горожан от скуки.

«Мы видели его! Он живёт в Таманском лесу!» – пишет автор ролика. Костюм Ставмэна весьма патриотичен: на его груди изображен флаг города, на поясе — номер региона.

В лесу супергерой проводил осеннюю фотосессию.

В Ставрополе обнаружили местообитание супергероя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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