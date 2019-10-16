В Ставрополе вскрыто жилище супергероя

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-16T10:26:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одно свидетельство существования ставропольского супергероя опубликовали в соцсетях местные жители. Мужчину в желтом костюме застали в Таманском лесу около Холодных родников. До этого он впервые появился в сентябре, назвав своей миссией спасение горожан от скуки.

«Мы видели его! Он живёт в Таманском лесу!» – пишет автор ролика. Костюм Ставмэна весьма патриотичен: на его груди изображен флаг города, на поясе — номер региона.

В лесу супергерой проводил осеннюю фотосессию.

В Ставрополе обнаружили местообитание супергероя.

ИСТОЧНИК KP.RU