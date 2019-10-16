Дагестанскому журналисту продлили арест на месяц

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-16T10:28:16+03:00

В СИЗО Гаджиев пробудет до 13 ноября

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Советский районный суд Махачкалы продлил арест журналисту дагестанского издания "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву, передает пресс-служба суда.

- Сегодня решением судьи Советского районного суда Махачкалы на месяц - до 13 ноября - продлен срок содержания под стражей журналиста Гаджиева, - сказано в сообщении судебного органа.

Напомним, Гаджиева задержали в июне по подозрению в финансировании терроризма. Свою вину мужчина не признал, за него заступились коллеги: 21 июня три дагестанские газеты вышли с одинаковой первой полосой "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Дело стоит на контроле главы Следственного комитета, Генпрокуратуры Дагестана и руководителя республики. Об этом попросил председатель Совета по правам человека Михаил Федотов.

ИСТОЧНИК KP.RU