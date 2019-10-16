Дело о мошенничестве на 10 млн рублей при выплате пенсий расследуется на Ставрополье
Возбуждено 13 уголовных дел на жителей Туркменского района, которых подозревают в незаконном получении пенсий.
Следствие установило, что они предоставили в государственное учреждение липовые документы, по которым им назначили выплаты по инвалидности на 7 и больше лет. Сумма ущерба превысила 10 млн рублей.
Дело о мошенничестве при получении выплат была заведено с подачи сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Туркменскому району при содействии коллег из УФСБ региона.
Сейчас документируется факт мошенничества, идет расследование, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU