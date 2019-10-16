Дело о мошенничестве на 10 млн рублей при выплате пенсий расследуется на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-16T10:43:59+03:00

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Возбуждено 13 уголовных дел на жителей Туркменского района, которых подозревают в незаконном получении пенсий.

Следствие установило, что они предоставили в государственное учреждение липовые документы, по которым им назначили выплаты по инвалидности на 7 и больше лет. Сумма ущерба превысила 10 млн рублей.

Дело о мошенничестве при получении выплат была заведено с подачи сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Туркменскому району при содействии коллег из УФСБ региона.

Сейчас документируется факт мошенничества, идет расследование, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU