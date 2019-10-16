Недоношенную девочку с тяжелым диагнозом из Ингушетии спецбортом доставили на лечение в Санкт-Петербург
У матери девочки имеется такая же патология
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В Ингушетии родилась девочка с тяжелым диагнозом поликистозом почек. Республиканским реаниматологам и анестезиологам перинатального центра удалось спасти малышку. Правда, ребенок родился недоношенным.
О патологии мать девочки узнала еще во время беременности. Выяснилось, что такая патология есть и у женщины.
Семидневную малышку вместе с матерью спецбортом доставили из Ингушетии на лечение в Санкт-Петербург. Чтобы улучшить состояние ребенка, врачи проведут ей перитонеальный диализ.
ИСТОЧНИК KP.RU