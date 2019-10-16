2019-10-16T10:49:44+03:00
Происшествия

Чиновника из Дагестана взяли за незаконную стройку

Ему вменяют уголовную статью
Варвара АНТОНОВА
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Руководитель управления по строительству и архитектуре администрации Каспийска заподозрили в превышении полномочий. Против него открыли уголовное дело, передает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану

По сообщению ведомства, в декабре 2012 года мужчина, превышая должностные полномочия, выдал землю строительной фирме, которая хотела построить на тот месте девятиэтажку на 198 квартир. Закончить строительство планировали до конца 2014 года, но все тот же чиновник незаконно продлил сроки работ.

- Противоправными действиями архитектора существенно нарушены охраняемые законном интересы и права граждан (пайщиков), что повлекло тяжкие последствия в виде причинения значительного материального ущерба указанным гражданам, - сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемого задержали, сейчас решается, какую меру пресечения ему избрать.

- Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), - сказано в тексте пресс-релиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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