Часть Ставрополя осталась без воды
Идет капремонт водопровода
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В связи с плановыми работами на водопроводе в Ставрополе часть улиц осталась без воды. «Пострадали» жители и работники в районе пр. Кожевенный — ул. Шевченко — ул. Айвазовского — ул. Гоголя — пр. Парковый. Не избежат снижения давления ставропольцы на улице Пригородной от улицы Шевченко до Чапаевского проезда и люди, проживающие на улице Чапаева.
Жильцы уведомлены об отключении воды заранее, сообщает МУП ВОДОКАНАЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU