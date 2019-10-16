Часть Ставрополя осталась без воды

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-16T11:19:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с плановыми работами на водопроводе в Ставрополе часть улиц осталась без воды. «Пострадали» жители и работники в районе пр. Кожевенный — ул. Шевченко — ул. Айвазовского — ул. Гоголя — пр. Парковый. Не избежат снижения давления ставропольцы на улице Пригородной от улицы Шевченко до Чапаевского проезда и люди, проживающие на улице Чапаева.

Жильцы уведомлены об отключении воды заранее, сообщает МУП ВОДОКАНАЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU