2019-10-16T11:36:42+03:00
Общество

Из «машуковцев» на Ставрополье сформируют кадровый резерв

Какие новшества ждут участников форума «Машук -2020»
Полина ШАПОШНИКОВА
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С января следующего года на Ставрополье начнут готовиться к новому молодежному форуму «Машук-2020». Совещание по этому поводу провел в Пятигорске полпред президента в СКФО Александр Матовников. По его мнению, нужно активнее привлекать молодых людей из села к участию в «Машуке». Ему понравилось трехсменное разделение форума и он предложил и в будущем сохранить это новшество.

Также продолжится сотрудничество с работодателями и стажировка на предприятиях.

В ближайшей перспективе — обеспечение газом верхней территории «Машука» и постройка комфортных мест общего пользования.

А задачей форума станет формирование кадрового резерва из талантливой молодежи СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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