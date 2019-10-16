За пять месяцев дагестанец заработал свыше 103 млн на подпольной заправке
Правоохранительные органы нашли и закрыли автомобильную заправку с многомиллионной прибылью, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в региональном управлении ФСБ.
- Незаконной предпринимательской деятельностью занимался житель города Хасавюрт Кураш Ачаканов. Не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного объекта, он установил компрессорную станцию для торговли газомоторным топливом, - цитирует представителя ведомства агентство.
За пять месяцев - с марта по июль - предприниматель заработал 103,1 миллиона рублей. Теперь против него возбудили уголовное дело по второй части 171 статьи УК РФ (незаконное предпринимательство).
ИСТОЧНИК KP.RU
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